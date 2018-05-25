Пермский край сохранит софинансирование "Амкара" в пропорции 50 на 50

"Амкар" будет получать финансирование от администрации края в прежних объемах. Об этом "СЭ" рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

– Правительство Пермского края сохранит систему софинансирования команды "Амкар" в соотношении 50 на 50, – заявила Дарья Левченко, пресс-секретарь губернатора Максима Решетникова. – Мы не хотели бы комментировать информацию про переезд в Нижний Новгород. В первую очередь, руководство клуба должно само решить вопросы. (Игорь НОВИКОВ)

Пермский край выделил "Амкару" с 2015 по 2018 год 1,425 миллиарда рублей //

"Амкар" (Нижний Новгород). И это не шутка