19:48 | Футбол — РФПЛ

Перфоманс "Спартака", который запретил Геркус. Его устроили на "СКА-Хабаровск" (Фото)

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Болельщики "Спартака" к матчу со "СКА-Хабаровск" в 22-м туре премьер-лиги организовали шоу, которое готовили на игру минувшего тура против "Локомотива". Однако тот матч (0:0) был гостевым, и принимающая сторона в лице президента железнодорожников Ильи Геркуса не дала добро на перфоманс.

По словам Геркуса, это было сделано в ответ на аналогичный запрет со стороны "Спартака" в первом круге.

Однако баннер "Время наступать и побеждать!" не пропал. Болельщики "Спартака" растянули его перед матчем со "СКА-Хабаровск" и заодно устроили пиротехническое шоу.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Если бы не знал людей, то подумал бы, что за пищевик болеют одни ид..ты.

20:40

shpasic

во сколько Федуну обойдётся очередное файр-шоу?

19:52

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