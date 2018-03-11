Перфоманс "Спартака", который запретил Геркус. Его устроили на "СКА-Хабаровск" (Фото)

Болельщики "Спартака" к матчу со "СКА-Хабаровск" в 22-м туре премьер-лиги организовали шоу, которое готовили на игру минувшего тура против "Локомотива". Однако тот матч (0:0) был гостевым, и принимающая сторона в лице президента железнодорожников Ильи Геркуса не дала добро на перфоманс.

По словам Геркуса, это было сделано в ответ на аналогичный запрет со стороны "Спартака" в первом круге.

Однако баннер "Время наступать и побеждать!" не пропал. Болельщики "Спартака" растянули его перед матчем со "СКА-Хабаровск" и заодно устроили пиротехническое шоу.

Тот самый баннер, заблокированный Геркусом pic.twitter.com/ShVkwIuo3D – Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 марта 2018 г.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"