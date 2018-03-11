Перфоманс "Спартака", который запретил Геркус. Его устроили на "СКА-Хабаровск" (Фото)

Болельщики "Спартака" к матчу со "СКА-Хабаровск" в 22-м туре премьер-лиги организовали шоу, которое готовили на игру минувшего тура против "Локомотива". Однако тот матч (0:0) был гостевым, и принимающая сторона в лице президента железнодорожников Ильи Геркуса не дала добро на перфоманс.
По словам Геркуса, это было сделано в ответ на аналогичный запрет со стороны "Спартака" в первом круге.
Однако баннер "Время наступать и побеждать!" не пропал. Болельщики "Спартака" растянули его перед матчем со "СКА-Хабаровск" и заодно устроили пиротехническое шоу.
Тот самый баннер, заблокированный Геркусом pic.twitter.com/ShVkwIuo3D– Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 марта 2018 г.
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Если бы не знал людей, то подумал бы, что за пищевик болеют одни ид..ты.
20:40
shpasic
во сколько Федуну обойдётся очередное файр-шоу?
19:52