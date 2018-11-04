"Переживаю за Natus Vincere". Кокорин пишет из СИЗО

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, пребывающий в СИЗО "Бутырка", ответил на письмо автора телеграм-канала CYBERSLOVO.
Он рассказал об увлечении видеоиграми и киберспортом, а также отметил, что болеет за киберспортивную организацию Natus Vincere и знаком с Александром "s1mple" Костылевым.
- Привет, спасибо за письмо, - приводит ответ игрока Cybersport.ru.- Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Navi. Саню "S1mple" знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто.
До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже. Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента "Лестера". Жду новых новостей. Все будет хорошо.
Ранее Кокорин рассказывал, что увлекается PUBG и CS:GO, в которой даже вызывал на дуэль Неймара. Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство".
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/ya-perezhivayu-za-natus-vincere-kokorin-pishet-iz-sizo