Перейдет ли Головин сегодня в "Юве"? Отвечает гендиректор ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию о том, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин уже сегодня может стать игроком "Ювентуса".

- Правда, что уже сегодня Головин станет игроком "Ювентуса"?

- Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация. Могу сказать одно. К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов. Но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Головину не нужно уходить в "Ювентус". Там он не будет играть //

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