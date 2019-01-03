Перейдет ли Давыдов в "Оренбург"? Отвечает член попечительского совета клуба

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" информацию о том, что нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов может отправиться на просмотр в оренбургский клуб.

– Давыдов в "Оренбурге"? Разговоры могут идти с разными футболистами, но вся официальная информация будет на сайте клуба, – сказал Столыпин.

23-летний Давыдов летом на правах аренды перешел в "Спартак" из Юрмалы. Чемпионат Латвии завершился в конце 2018 года, Денис провел 12 матчей и забил 2 гола. (Игорь Новиков)

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