Переводчик "Спартака": "Веских причин для увольнения Карреры не было"

Переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры​ Артем Фетисов в интервью RT сказал, что в начале сезона на красно-белых обрушилась критика. При этом он подчеркнул, что в СМИ было много лжи.

– Вы сказали, что в начале сезона было очень сложно.

– Да, в тот момент было очень много критики, лжи в прессе, ощущалось огромное давление, но никто руки не опустил – это самое главное.

– В чем заключалось давление?

– В солидном количестве клеветы. Некоторые писали об отставке Карреры, о том, что среди игроков великое негодование и недовольство тренером.

– На ваш взгляд, Массимо действительно был близок к отставке?

– Я считаю, что нет. Ведь, по сути, веских причин для таких радикальных мер со стороны руководства не было. Мы же на тот момент не потерпели десять поражений подряд.

– На ваш взгляд, чтобы уволить Массимо, необходимо, чтобы команда проиграла десять раз?

– Я думаю, в футболе за несколько ничейных результатов нельзя отправлять в отставку – это нелогично. Тем более если человек завоевал чемпионский титул, а затем выиграл Суперкубок. Результат налицо – пусть начало сезона и было для нас не очень успешным или не таким, каким его ожидали болельщики и пресса.

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