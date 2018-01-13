Переводчик "Спартака": "Каррера - сильный мужик, который не распускает нюни"

Переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры​ Артем Фетисов в интервью RT сказал, что специалист сильно переживал из-за возникшего кризиса в начале сезона. По его словам, это было связано не с критикой, а с плохими результатами команды.

– Когда команда оказалась в эпицентре информационного поля, как Каррера это переживал? Возможно, он звонил узнать, что там нового написали?

– Безусловно, он переживал, но я думаю, что больше за результаты команды, а не из-за критики. Ведь если постоянно думать о том, кто и что говорят, то можно запросто сойти с ума. Массимо не тот человек, который будет ныть, расстраиваться и биться о стенку головой, пропуская всю информацию через себя. Это сильный мужик, который не распускает нюни и в таких сложных ситуациях доказывает, что "твердый кулак в строю" и необходимо двигаться вперед сломя голову.

– Но ведь даже у самого сильного человека, бывают ситуации, когда он находится явно не в своей тарелке. За те полтора года, что вы рядом, случалось видеть наставника на грани? Чувствовалось, что вот-вот – и он выйдет из себя или потеряет внутреннее равновесие?

– Даже если такое и было, то он этого не показал. Подумайте сами: если главный тренер теряет голову, что тогда должен делать персонал и его помощники? Правильно, начнётся паника. Вот за это я и уважаю Карреру – он у руля, отвечает за весь автобус, идет уверенно вперед и не позволяет сломать себя.