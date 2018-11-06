Переводчик Карреры: "Никаких ссор между Массимо и Рианчо я не замечал"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов сказал, что не считает правдивой информацию о натянутых отношениях итальянца с Раулем Рианчо, который ныне является и.о. главного тренера.

– Слухи о том, что отношения (Карреры и Рианчо - прим. "СЭ") были натянутыми, соответствуют действительности?

– На мой взгляд, нет. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал. Когда Рауль спускался с трибуны к бровке, он помогал Массимо, обращал внимание игроков на те или иные моменты на той части поля, за которой итальянец не следил, делился с ним наблюдениями. Никаких противоречий или ссор я не замечал, - сказал переводчик в интервью RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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