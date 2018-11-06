Переводчик Карреры: "Не знаю, приглашали ли Глушакова на прощальную встречу"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов сказал, что не знает, получил ли приглашение на прощальную встречу со специалистом полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

– Удивило ли отсутствие Дениса Глушакова на прощальной встрече? Можно ли сказать, что игрок и тренер так и не смогли переступить через свои разногласия и обиды?

— Если честно, даже не знаю, получил ли Денис приглашение или сам решил не приходить. В любом случае, никакой интриги я здесь не вижу. На обеде присутствовали те, кто хотел увидеться с Каррерой. Если и были какие-то нюансы, то мы о них никогда не узнаем, - сказал переводчик в интервью RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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