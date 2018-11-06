Переводчик Карреры: "Не могу сказать, что Массимо сильно нервничал перед увольнением"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как вел себя итальянец незадолго до увольнения. Он не заметил, чтобы специалист нервничал сверх меры.

– Первые слухи о том, что Карреру могут уволить появились за две недели до отставки – перед тем, как игроки разъехались на матчи национальных сборных. Как Массимо реагировал на них?

– Он со мной не делился своими мыслями на этот счет. Да и не обязан был. Но, по моим наблюдениям, его переживания не отличались от тех, что были раньше. Во всяком случае, находясь рядом, я не чувствовал особой разницы в его поведении нынешней осенью и прошлой, когда атмосфера была также накалена после трех поражений подряд в дерби (от "Зенита", ЦСКА и "Локомотива") и нескольких упущенных побед. Разумеется, неудовлетворительные результаты не оставляли его равнодушным, однако он из тех людей, которые умеют скрывать определенные эмоции.

– Но тогда команда все-таки играла и Каррера не тасовал состав, как карточную колоду, а СМИ не настолько открыто его критиковали после чемпионского сезона?

– Да, разумеется, сейчас напряжения было чуть больше, но это были рабочие моменты и эмоции, как и в любом другом коллективе, у которого что-то не получается. Сказать, что он нервничал сверх меры, не могу,- сказал переводчик в интервью RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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