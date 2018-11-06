Переводчик Карреры: "Не было ощущения, что Массимо потерял контракт с командой"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов не считает, что специалист потерял контакт со своими игроками.

– У вас не складывалось ощущения, что Массимо потерял контакт с командой?

– Нет, подобных проблем я не замечал.

– Однако часть болельщиков отмечала, что футболисты выкладывались не в полную силу. Изнутри все выглядело так же?

– Нет. Во время тренировок все работали, никто не уходил с занятий, не отказывался играть. Но качественная подготовка не всегда является гарантом успешного результата. Существует множество случайных факторов, которые невозможно учесть, - цитирует переводчика RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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