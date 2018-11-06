Переводчик Карреры: "Наши пути с Массимо разойдутся, но он же не на Луну улетит"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов сказал, что пока не попрощался со специалистом.
– Как вы лично попрощались с Каррерой?
– Официально мы еще не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.
– Будете грустить?
– Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит, - сказал переводчик в интервью RT.
Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).
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https://russian.rt.com/sport/article/570852-fetisov-karrera-riancho-fedun
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