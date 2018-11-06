13:03 | Футбол — РПЛ

Переводчик Карреры: "Наши пути с Массимо разойдутся, но он же не на Луну улетит"

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Переводчик бывшего главного тренера "Спартака"  Массимо Карреры  Артем Фетисов сказал, что пока не попрощался со специалистом.

– Как вы лично попрощались с Каррерой?

– Официально мы еще не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.

– Будете грустить?

– Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит, - сказал переводчик в интервью RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/570852-fetisov-karrera-riancho-fedun

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