Переводчик Карреры: "Наши пути с Массимо разойдутся, но он же не на Луну улетит"

Переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов сказал, что пока не попрощался со специалистом.

– Как вы лично попрощались с Каррерой?

– Официально мы еще не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.

– Будете грустить?

– Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит, - сказал переводчик в интервью RT.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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