Перенос матча "Амкар" - "Арсенал" из Перми не рассматривается

Перенос матча 15-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" не рассматривается. Об этом сообщил спортивный директор красно-черных Виктор Засульский. Встреча намечена на 26 ноября. Ранее сообщалось, что команда провела укороченую тренировку из-за мороза (-20 градусов). По словам Засульского, "Амкар" не получил разрешения тренироваться в недостроенном манеже по соображениям безопасности.

- У нас в конце следующей недели ожидается потепление, - цитирует "Р-Спорт" Засульского. - Вариант переноса игры не рассматривается. Абсолютно.

Манеж не сдан, потому и не разрешили. Сдача его намечена на декабрь. К сожалению, других помещений больше нет.