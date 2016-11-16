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Перенос матча "Амкар" - "Арсенал" из Перми не рассматривается

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Перенос матча 15-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" не рассматривается. Об этом сообщил спортивный директор красно-черных Виктор Засульский. Встреча намечена на 26 ноября. Ранее сообщалось, что команда провела укороченую тренировку из-за мороза (-20 градусов). По словам Засульского, "Амкар" не получил разрешения тренироваться в недостроенном манеже по соображениям безопасности.

- У нас в конце следующей недели ожидается потепление, - цитирует "Р-Спорт" Засульского. - Вариант переноса игры не рассматривается. Абсолютно.

Манеж не сдан, потому и не разрешили. Сдача его намечена на декабрь. К сожалению, других помещений больше нет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161116/1112311757.html

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Материалы REN-TV

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