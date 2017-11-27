Перенесший инсульт болельщик "Спартака" нанес символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом"

Болельщик "Спартака" Петр нанес символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом". Молодой человек, перенесший инсульт в 2014 году, сделал несколько шагов по полю и ударил по мячу.
Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"
Первый удар по мячу в матче #СпартакЗенит нанес болельщик красно-белых Пётр, перенесший инсульт.#nevrohelp #ставимнаноги pic.twitter.com/RBvK6TfX6N– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2017 г.
Первый удар по мячу нанес переживший инсульт болельщик "Спартака" #СпартакЗенит pic.twitter.com/SzJCvIdFGc– СЭ Спартак (@spartak_se) 27 ноября 2017 г.
IvanDay
вот до чего спартак довел - до инсульта!
19:37