Перенесший инсульт болельщик "Спартака" нанес символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом"

Болельщик "Спартака" Петр нанес символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом". Молодой человек, перенесший инсульт в 2014 году, сделал несколько шагов по полю и ударил по мячу.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"