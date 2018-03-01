Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России "Рубин" – "Спартак" пройдет 17 марта

РФПЛ объявила точные даты и время проведения перенесенных матчей 23-го тура чемпионата России. Встреча "Рубин" – "Спартак" состоится 17 марта, остальные игры - 18 апреля.

"Рубин" - "Спартак" – 17 марта, 19.00 по московскому времени

ЦСКА – "Амкар" – 18 апреля, 19.30

"Зенит" – "Динамо" – 18 апреля, 19.30

"Локомотив" – "Ахмат" – 18 апреля, 19.30

Изначально игры должны были пройти 18 марта, однако по просьбе МВД матчи перенесли в связи с выборами Президента РФ.

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