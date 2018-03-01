16:12 | Футбол — РФПЛ

Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России "Рубин" – "Спартак" пройдет 17 марта

3

РФПЛ объявила точные даты и время проведения перенесенных матчей 23-го тура чемпионата России. Встреча "Рубин""Спартак" состоится 17 марта, остальные игры - 18 апреля.

"Рубин" - "Спартак" – 17 марта, 19.00 по московскому времени

ЦСКА"Амкар" – 18 апреля, 19.30

"Зенит""Динамо" – 18 апреля, 19.30

"Локомотив""Ахмат" – 18 апреля, 19.30

Изначально игры должны были пройти 18 марта, однако по просьбе МВД матчи перенесли в связи с выборами Президента РФ.

Календарь чемпионата России

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_21755.html

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Millwall82

Почему Спартаку на 17 марта переносят, а участников ЛЕ на 18 апреля? Напоминаю, что это среда, и кто-то может выйти в полуфинал ЛЕ. Ну и опять же в РФПЛ неумные люди работают, неужели при составления календаря не было понятно что будут выборы Президента? Прав Радимов был в свое время. Фраза Лаврова им очень подходит.

17:16

wako25

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

16:59

shpasic

пусть в Самару перенесут.

16:55

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!