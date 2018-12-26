Перемены в "Локо" произойдут 28 декабря

По информации "СЭ", изменения в руководстве "Локомотива" произойдут, с большой долей вероятности, 28 декабря.

Как уже сообщал "СЭ", клуб покинет генеральный директор "Локо" Илья Геркус. Также клуб покидают заместитель Геркуса Федор Луннов, а также руководитель отдела кадров Мария Грачева. В то же время, один из членов команды Геркуса, Игорь Смирнов, на некоторое время сохранит свой пост – судя по всему, на переходный период передачи.

Новым гендиректором будет назначен Василий Кикнадзе, спортивным директором – Владимир Кузьмичев. (Сергей Егоров)​