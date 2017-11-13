Перекупщики продают билеты на гостевой сектор матча "Краснодар" – "Спартак"

Перекупщики продают билеты на гостевой сектор на матч 17-го тура чемпионата России "Краснодаром" и "Спартаком", а билеты в кассах уже не продаются, сообщает "Р-Спорт". Данная встреча состоится 18 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что все билеты на игру распроданы.

Перекупщики продают билеты на данную встречу на гостевой сектор, но на стоячие места, которые находятся там, где располагается зона кафе между верхним и нижним секторами, по цене от двух тысяч рублей.

Правительство России должно разработать и внести в Госдуму до 18 декабря проект федерального закона об административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу и их подделку.

Болельщики раскупили все билеты на матч "Краснодар" "Спартак"