Перекупщики отдают билеты на матч ЦСКА - "Спартак" за полноминала

Перекупщики в спешном порядке пытаются сбыть билеты на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", передает корреспондет "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Спекулянты пытаются сбыть билеты в два раза дешевле номинала.
Матч уже начался, а перекупы судорожно пытаюсь сбыть билеты в два раза дешевле номинала– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.
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Sovmestitel
Не надо радоваться и на что-то рассчитывать/надеяться. Заработали до начала матча на ликвидных билетах, далее сброс остатка. По идее, профит должен быть положительный. ;)
18:26
Валет Тула
у лошадей так мало болельщиков что и за пол цены никто не хочет идти )))))
18:23
Maren13
Так этим спекулянтам и надо!
18:07