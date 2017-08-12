17:56 | Футбол — РФПЛ

Перекупщики отдают билеты на матч ЦСКА - "Спартак" за полноминала

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Перекупщики в спешном порядке пытаются сбыть билеты на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", передает корреспондет "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Спекулянты пытаются сбыть билеты в два раза дешевле номинала.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" 

результаты опроса
17697 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
6.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
22.7%
Результативной ничьей
16.7%
Нулевой ничьей
2.2%
Крупной победой "Спартака"
9.6%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
42.5%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sovmestitel

Не надо радоваться и на что-то рассчитывать/надеяться. Заработали до начала матча на ликвидных билетах, далее сброс остатка. По идее, профит должен быть положительный. ;)

18:26

Валет Тула

у лошадей так мало болельщиков что и за пол цены никто не хочет идти )))))

18:23

Maren13

Так этим спекулянтам и надо!

18:07