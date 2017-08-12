Перекупщики отдают билеты на матч ЦСКА - "Спартак" за полноминала

Перекупщики в спешном порядке пытаются сбыть билеты на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", передает корреспондет "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Спекулянты пытаются сбыть билеты в два раза дешевле номинала.

Матч уже начался, а перекупы судорожно пытаюсь сбыть билеты в два раза дешевле номинала – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"