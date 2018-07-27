"Перехожу в "Монако", но частичка меня навсегда останется в ЦСКА". Обращение Головина к болельщикам

Хавбек "Монако" Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год. Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

- За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим, - сказал Головин в интервью пресс-службе армейцев. - Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Сегодня я перехожу в "Монако", но частичка меня навсегда останется здесь.

В составе ЦСКА Головин выигрывал чемпионат России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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