"Перехожу в "Монако", но частичка меня навсегда останется в ЦСКА". Обращение Головина к болельщикам

Хавбек "Монако" Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год. Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.
- За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим, - сказал Головин в интервью пресс-службе армейцев. - Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.
Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Сегодня я перехожу в "Монако", но частичка меня навсегда останется здесь.
В составе ЦСКА Головин выигрывал чемпионат России.
Головин создан для "Монако" и его тренера //
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-golovin-chastichka-menya-navsegda-ostanetsya-zdes/