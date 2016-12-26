04:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Переход Траоре из ЦСКА в "Малагу" может сорваться

0
0
0
 
Покинет ли Федор СМОЛОВ "Краснодар"?Таблица переходов РФПЛ

Переход нападающего ЦСКА Ласины Траоре в "Малагу" может сорваться, утверждает Diario Sur. По информации издания, трансфер ивуарийца на сегодняшний день маловероятен из-за смены главного тренера испанской команды. На прошлой неделе этот пост покинул Хуанде Рамос.

Напомним, права на Траоре принадлежат "Монако". Прошлым летом игрок был арендован ЦСКА на год. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России и забил 5 голов в 14 матчах. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что клуб рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы по теме:
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ