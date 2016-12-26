Переход Траоре из ЦСКА в "Малагу" может сорваться

Переход нападающего ЦСКА Ласины Траоре в "Малагу" может сорваться, утверждает Diario Sur. По информации издания, трансфер ивуарийца на сегодняшний день маловероятен из-за смены главного тренера испанской команды. На прошлой неделе этот пост покинул Хуанде Рамос.

Напомним, права на Траоре принадлежат "Монако". Прошлым летом игрок был арендован ЦСКА на год. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России и забил 5 голов в 14 матчах. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что клуб рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды.