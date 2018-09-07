Переход Тигиева в "Крылья Советов" был оформлен за час до закрытия трансферного окна

Защитник Георгий Тигиев поделился ожиданиям от перехода в "Крылья Советов" в аренду до конца сезона. По словам 23-летнего игрока, он рад вновь увидеть Павла Яковлева и Георгия Зотова.

"Агент рассказал мне о возможности перехода в Самару довольно давно, окончательно же оформили мой переход почти что в последний момент, за час до закрытия трансферного окна. Подписав контракт, я, конечно, смотрел матч "Крыльев" с "Анжи" уже по-другому.



Мне понравилась игра моей новой команды, но главное – что "КС" смогли выиграть и одержать первую победу дома. Кстати, в "Анжи" я играл с Павлом Яковлевым и Георгием Зотовым – рад их снова увидеть. Соскучился по футболу



В "Спартаке" все знают, кто такой Андрей Тихонов. Он – легенда клуба. Поэтому каких-то вопросов о своем новом тренере там не задавал. Я рад, что теперь знаком Андреем Валерьевичем лично и буду с ним работать.



Хочется поскорее приступить к тренировкам и играть. Я мотивирован на работу – буду это доказывать тренерскому штабу. Хочу приносить пользу "Крыльям", - цитирует Тигиева пресс-служба "Крыльев Советов".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам