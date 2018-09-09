Переход Терри в "Спартак". Детали

Коллеги с британского сайта Goal.com сообщили "СЭ" некоторые подробности трансфера экс-капитана "Челси" и сборной Англии Джона Терри в "Спартак".

Красно-белые вступили в контакт с представителями 37-летнего защитника в среду, 5 сентября. Сначала москвичи через посредника связались с английским агентом Годфри Торто, а тот вышел на компанию Elite Management, которая ведёт дела Терри. В дальнейшем переговоры велись напрямую между красно-белыми и агентом футболиста Полом Николсом. Российский клуб сразу же сделал предметное предложение, Терри взял пару дней на размышление и в итоге согласился на переход.

В субботу защитник прошел медосмотр в "Спартаке" и поставил подпись под контрактом (1 год с возможностью продления еще на год). В борьбе за Терри также участвовала "Астон Вилла", где он провел сезон-2017/18. (Гоша Чернов)