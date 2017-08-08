Переход Луана в "Спартак" состоится после матча "Гремиу" в Кубке Либертадорес?

Нападающий "Гремиу" Луан перейдет в "Спартак" после того как его нынешняя команда проведет матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус", утверждает Esporte.uol.com.br. Ответная встреча между бразильским и аргентинским клубами состоится 9 августа (первая игра завершилась выездной победой "Гремиу" со счетом 1:0. - Прим. "СЭ")

По данным источника, финальный этап переговоров по трансферу игрока в российский клуб должен состояться после игры с "Годой Крус".

Напомним, ранее появлялась информация, что трансфер 24-летнего форварда может быть оформлен именно 9 августа. Президент бразильского клуба заявлял, что Луан близок к переходу в московский клуб, а агент игрока отмечал, что условия личного контракта его клиента уже согласованы.

Сумма отступных за нападающего пока не согласована. Ожидается, что российский клуб заплатит за Луана 22 миллиона евро.

Переход Луана в "Спартак". Что известно на данный момент