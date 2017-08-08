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Переход Луана в "Спартак" состоится после матча "Гремиу" в Кубке Либертадорес?

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Нападающий "Гремиу" Луан перейдет в "Спартак" после того как его нынешняя команда проведет матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус", утверждает Esporte.uol.com.br. Ответная встреча между бразильским и аргентинским клубами состоится 9 августа (первая игра завершилась выездной победой "Гремиу" со счетом 1:0. - Прим. "СЭ")

По данным источника, финальный этап переговоров по трансферу игрока в российский клуб должен состояться после игры с "Годой Крус".

Напомним, ранее появлялась информация, что трансфер 24-летнего форварда может быть оформлен именно 9 августа. Президент бразильского клуба заявлял, что Луан близок к переходу в московский клуб, а агент игрока отмечал, что условия личного контракта его клиента уже согласованы.

Сумма отступных за нападающего пока не согласована. Ожидается, что российский клуб заплатит за Луана 22 миллиона евро.

Переход Луана в "Спартак". Что известно на данный момент

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Юмнов

Давно перестал читать и следить за новостями о трансферах Спартака. Все новости сводятся к одному: ещё немного, чуть-чуть, - и футболист перейдёт в Спартак. Потом всё заканчивается тем, что ничего не происходит. Пока в Спартаке Федун, это будет продолжаться. Он слишком жадный, чтобы быть хозяином клуба. Сюда зашёл только для того, чтобы оставить эту запись. Буду удивлён, если до конца трансферного окна в Спартак придут 2-3 качественных футболиста. Скорее всего, ни одного.

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