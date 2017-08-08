Переход Луана в "Спартак" состоится после матча "Гремиу" в Кубке Либертадорес?

Нападающий "Гремиу" Луан перейдет в "Спартак" после того как его нынешняя команда проведет матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус", утверждает Esporte.uol.com.br. Ответная встреча между бразильским и аргентинским клубами состоится 9 августа (первая игра завершилась выездной победой "Гремиу" со счетом 1:0. - Прим. "СЭ")
По данным источника, финальный этап переговоров по трансферу игрока в российский клуб должен состояться после игры с "Годой Крус".
Напомним, ранее появлялась информация, что трансфер 24-летнего форварда может быть оформлен именно 9 августа. Президент бразильского клуба заявлял, что Луан близок к переходу в московский клуб, а агент игрока отмечал, что условия личного контракта его клиента уже согласованы.
Сумма отступных за нападающего пока не согласована. Ожидается, что российский клуб заплатит за Луана 22 миллиона евро.
Юмнов
Давно перестал читать и следить за новостями о трансферах Спартака. Все новости сводятся к одному: ещё немного, чуть-чуть, - и футболист перейдёт в Спартак. Потом всё заканчивается тем, что ничего не происходит. Пока в Спартаке Федун, это будет продолжаться. Он слишком жадный, чтобы быть хозяином клуба. Сюда зашёл только для того, чтобы оставить эту запись. Буду удивлён, если до конца трансферного окна в Спартак придут 2-3 качественных футболиста. Скорее всего, ни одного.
12:32