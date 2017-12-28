Переход игрока сборной Косова в "Ахмат" может сорваться

Сделка по переходу защитника "Скендербеу" и сборной Косова Байрамы Яшаницы в "Ахмат" находится под угрозой срыва, утверждает Panorama Sport. По информации источника, российский клуб не внес окончательной ясности по поводу трансфера.
При этом предварительная договоренность между "Скендербеу" и "Ахматом" о переходе 27-летнего игрока за 340 тысяч евро теряет силу.
Отметим, что Яшаница защищает цвета "Скендербеу" с 2013 года. В активе защитника 4 матча в составе сборной Косова в 2017 году.
ЗЮК~
ПТУшник,хватит тереть критику,лучше уволься,позорище же.КосовА?Ты под мостом учил язык?
00:03
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А кто ему визу в РФ даст?
21:59 28 декабря