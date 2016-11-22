Перед тренировкой игроки "Амкара" поздравили Джикию с днем рождения

"Амкар" приступил к подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против "Арсенала", сообщает клубная пресс-служба. Перед занятием команда поздравила защитника Георгия Джикию с минувшим днем рождения. Накануне футболист отметил свое 21-летие. В качестве подарка игроку был вручен фирменный красно-черный вымпел с его портретом.

Отмечается, что полную тренировку провели игроки, не выходившие на поле в матче со "Спартаком" (0:1). Футболисты, сыгравшие в матче, ограничились меньшими нагрузками. В занятиях приняли участие все игроки "Амкара" за исключением получивших травмы Алихана Шаваева и Михаила Костюкова.