18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Перед тренировкой игроки "Амкара" поздравили Джикию с днем рождения

Игроки "Амкара" поздравляют Георгия ДЖИКИЮ с 21-летием. Фото fc-amkar.org
Игроки "Амкара" поздравляют Георгия ДЖИКИЮ с 21-летием. Фото fc-amkar.org
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"Амкар" приступил к подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против "Арсенала", сообщает клубная пресс-служба. Перед занятием команда поздравила защитника Георгия Джикию с минувшим днем рождения. Накануне футболист отметил свое 21-летие. В качестве подарка игроку был вручен фирменный красно-черный вымпел с его портретом.

Отмечается, что полную тренировку провели игроки, не выходившие на поле в матче со "Спартаком" (0:1). Футболисты, сыгравшие в матче, ограничились меньшими нагрузками. В занятиях приняли участие все игроки "Амкара" за исключением получивших травмы Алихана Шаваева и Михаила Костюкова.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31606/

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