Перед "Ростовом" стоит задача попасть в первую шестерку в РПЛ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что "Ростов" по итогам чемпионата России должна попасть в шестерку в турнирной таблице. Такую задачу он собирается поставить на встрече с футболистами.

- В прошлом году мы не ставали перед нашими футболистами задачи занять какое-то определенное место, - приводят "Аргументы недели" слова Голубева. - Главным было - провести реорганизацию в клубе. Считаю, что менеджмент с этим справился, - заявил губернатор, имея ввиду, прежде всего финансовую составляющую. Так, донскому клубу удалось избавиться от хронической болезни долгов, которая преследовала "Ростов" практически с момента его существования.

Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определенные турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдет на "Ростов-Арене" 24 февраля, мы с командой найдем время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам свое пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестерке сильнейших команд страны.

Команда Валерия Карпина в 17-ти турах РПЛ набрала 24 очка и занимает 7-е место. От шестого "Рубина" дончан отделет 1 очко.