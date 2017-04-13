Перед "Ростовом" поставили задачу попасть в Лигу Европы

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что правительство региона поставило перед "Ростовом" задачу попасть по итогам чемпионата России в Лигу Европы. По его словам, это особенно важно в преддверии чемпионата мира.

- Задача, чтобы клуб по итогам сезона вошел в четверку сильнейших команд и получил возможность играть в Лиге Европы, - цитирует ТАСС Гуськова. - Нам это очень важно, поскольку мы находимся накануне грандиозного футбольного события - чемпионата мира 2018 года. В этом году завершится строительство стадиона на 45 тысяч мест, он станет домашней ареной футбольного клуба "Ростов", поэтому для нас очень важно, чтобы клуб играл не только в чемпионате страны, но и на уровне европейских Кубков.

Вы знаете, что в летнее трансферное окно мы на флажке, снимая запреты, сумели приобрести игроков перед началом сезона и Лиги чемпионов. Несмотря на такой короткий период, очень профессионально отработал тренерский штаб, это позволило осуществить удачную трансферную политику, о чем говорит результат команды. Укрепление команды удалось осуществить по предложениям тренерского штаба зимой. На сегодняшний день Лига Европы закончилась, но мы ни от кого из игроков не отказались, теперь команда играет только в чемпионате страны, и мы вправе рассчитывать на хороший результат.