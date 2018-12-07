Перед Новым годом "Локо" устроит фан-фест. Будет трехметровый Семин

22 декабря третий год подряд "Локомотив" проведет ставший уже традиционным семейный праздник "ЛокоЛэнд", который на этот раз получит название "Елка чемпионов". Уже при входе гостей встретят 3-метровые ледяные скульптуры кубков и главного тренера железнодорожников Юрия Семина, а также елка, составленная из портретов игроков и болельщиков красно-зеленых.

Чемпионскую концепцию, помимо традиционного салюта, будут венчать новогодние поздравления футболистов на экранах арены, чемпионская "ЛокоПочта" и эффектное лазерное шоу на фасаде стадиона.

Также для самых юных гостей новогодней елки главных разработан интерактивный квест "Маршрут чемпионов", заключительной станцией которого станет резиденция Деда Мороза, установленная на футбольном поле "РЖД Арены".

Кроме того, сразу 4 вида праздничного "транспорта" будет представлено на "ЛокоЛэнде". Желающие смогут проехаться вокруг арены на северных оленях, упряжках сибирских хаски, тройке лошадей или рождественском поезде. Площадь арены традиционно украсят каток, елочный базар, новогодние мастерские, фудкорт и ярмарка.