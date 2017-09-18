Перед матчем "Зенит" - "Уфа" протекла крыша стадиона "Санкт-Петербург"

Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России. Перед этой встрече на стадионе "Санкт-Петербург" протекла крыша. Она была закрыта из-за дождливой погоды, чтобы обеспечить максимальный комфорт для зрителей. Весь день в городе идет достаточно сильный дождь.
Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
И все-таки течет 😰 pic.twitter.com/RqJyurSqrQ– Сергей Яременко (@serji_spb) 18 сентября 2017 г.
Ясен-Красен!
Опять бакланы! Сколько можно? Выделите уже 100 миллиардов на подрезку клювов этим мерзким птицам.
19:02
kaduly
Посмотрели бы что на улице твориться,ливень целый день,этот стадион спасение для питерских болел
19:00