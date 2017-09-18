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18:47 | Футбол — РФПЛ

Перед матчем "Зенит" - "Уфа" протекла крыша стадиона "Санкт-Петербург"

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Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России. Перед этой встрече на стадионе "Санкт-Петербург" протекла крыша. Она была закрыта из-за дождливой погоды, чтобы обеспечить максимальный комфорт для зрителей. Весь день в городе идет достаточно сильный дождь.

Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ясен-Красен!

Опять бакланы! Сколько можно? Выделите уже 100 миллиардов на подрезку клювов этим мерзким птицам.

19:02

kaduly

Посмотрели бы что на улице твориться,ливень целый день,этот стадион спасение для питерских болел

19:00