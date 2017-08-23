Перед матчем "Зенит" - "Ростов" на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первый рэп-баттл в истории РФПЛ

Перед началом матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом" на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет первая в истории клубов премьер-лиги дуэль между исполнителями хип-хопа, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В "Баттле на Крестовском" примут участие Константин "Хип-хоп Одинокой Старухи" Лопатин и Николай "Lodoss" Дукмас. Зенитовцы убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить.
Напомним, что матч "Зенит" - "Ростов" состоится 27 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-23-battl-na-krestovskom-sine-belo-golubye-priglashayut-na-pervyy-v-istorii-rfpl-rep-poedinok.htm
shpasic
рэп-баттл бакланов?
14:47
ДжЫмкО
у кого в составе негров больше, тот и выиграл)
14:46