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14:35 | Футбол — РФПЛ

Перед матчем "Зенит" - "Ростов" на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первый рэп-баттл в истории РФПЛ

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Перед началом матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом" на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет первая в истории клубов премьер-лиги дуэль между исполнителями хип-хопа, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В "Баттле на Крестовском" примут участие Константин "Хип-хоп Одинокой Старухи" Лопатин и Николай "Lodoss" Дукмас. Зенитовцы убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить.

Напомним, что матч "Зенит" - "Ростов" состоится 27 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-23-battl-na-krestovskom-sine-belo-golubye-priglashayut-na-pervyy-v-istorii-rfpl-rep-poedinok.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

рэп-баттл бакланов?

14:47

ДжЫмкО

у кого в составе негров больше, тот и выиграл)

14:46