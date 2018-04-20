Перед матчем "Зенит" – ЦСКА пройдет "КоКорюшка-Фест"

Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", пройдет семейный гастрономический фестиваль "КоКорюшка-Фест", информирует официальный сайт питерского клуба.

В рамках фестиваля каждый желающий сможет попробовать разнообразные блюда, приготовленные из рыбы корюшки – одного из символов Петербурга, и принять участие в кулинарных мастер-классах.



"После основания Петербурга невская корюшка стала рыбой-кормилицей для растущего населения Северной столицы, - отмечается в сообщении. - В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших царь-рыбу, – именно так называл корюшку император. Весной 1708 года по указу Петра I в Петербурге состоялся первый праздник, посвященный корюшке. Сине-бело-голубые, сохраняя дань традициям города на Неве, спустя 310 лет проведут "КоКорюшка-Фест" на стадионе "Санкт-Петербург".

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.