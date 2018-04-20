19:12 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Перед матчем "Зенит" – ЦСКА пройдет "КоКорюшка-Фест"

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Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит"ЦСКА, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", пройдет семейный гастрономический фестиваль "КоКорюшка-Фест", информирует официальный сайт питерского клуба.

В рамках фестиваля каждый желающий сможет попробовать разнообразные блюда, приготовленные из рыбы корюшки – одного из символов Петербурга, и принять участие в кулинарных мастер-классах.

"После основания Петербурга невская корюшка стала рыбой-кормилицей для растущего населения Северной столицы, - отмечается в сообщении. - В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших царь-рыбу, – именно так называл корюшку император. Весной 1708 года по указу Петра I в Петербурге состоялся первый праздник, посвященный корюшке. Сине-бело-голубые, сохраняя дань традициям города на Неве, спустя 310 лет проведут "КоКорюшка-Фест" на стадионе "Санкт-Петербург".

Матч "Зенит" -  ЦСКА пройдет 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-04-20-kokoryushka-fest-pered-matchem-s-tsska-na-stadione-sankt-peterburg-proydet-semeynyy-gastronomicheski.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Доктор_Хряк

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09:18

Доктор_Хряк

Кукарека ныне модно )))))

09:16

Igrok Igorek

Поздновато в этом году корюшка пошла...

07:13

SpaMan

Все деньги пойдут на баклан академию

20:13 20 апреля

shpasic

а перед матчем Арсенал Тула - Зенит пройдёт "крохоборушка-фест")

19:31 20 апреля

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