Перед матчем "Зенит" – ЦСКА пройдет "КоКорюшка-Фест"

Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", пройдет семейный гастрономический фестиваль "КоКорюшка-Фест", информирует официальный сайт питерского клуба.
В рамках фестиваля каждый желающий сможет попробовать разнообразные блюда, приготовленные из рыбы корюшки – одного из символов Петербурга, и принять участие в кулинарных мастер-классах.
"После основания Петербурга невская корюшка стала рыбой-кормилицей для растущего населения Северной столицы, - отмечается в сообщении. - В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших царь-рыбу, – именно так называл корюшку император. Весной 1708 года по указу Петра I в Петербурге состоялся первый праздник, посвященный корюшке. Сине-бело-голубые, сохраняя дань традициям города на Неве, спустя 310 лет проведут "КоКорюшка-Фест" на стадионе "Санкт-Петербург".
Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Друзья, у нас отличная весенняя новость!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 апреля 2018 г.
Перед матчем #ЗенитЦСКА на @spb_stadium пройдет семейный гастрономический фестиваль "КоКорюшка-Фест" 🐟
Подробности: https://t.co/UB5hehOqOY pic.twitter.com/nIJL6k8C12
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-04-20-kokoryushka-fest-pered-matchem-s-tsska-na-stadione-sankt-peterburg-proydet-semeynyy-gastronomicheski.htm
Доктор_Хряк
...
09:18
Доктор_Хряк
Кукарека ныне модно )))))
09:16
Igrok Igorek
Поздновато в этом году корюшка пошла...
07:13
SpaMan
Все деньги пойдут на баклан академию
20:13 20 апреля
shpasic
а перед матчем Арсенал Тула - Зенит пройдёт "крохоборушка-фест")
19:31 20 апреля