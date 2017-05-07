Перед матчем "Рубин" - "Уфа" на "Казань Арене" будут выдавать паспорта болельщика на Кубок конфедераций

Сегодня на стадионе "Казань Арена" будет работать временный центр выдачи паспортов болельщика на Кубок конфедераций-2017, сообщает официальный сайт "Рубина". Болельщики смогут оформить его с 11.00 до 20.00, а также приобрести билеты на игру 29-го тура чемпионата России против ЦСКА, которая состоится 17 мая.

Сегодня на "Казань Арене" состоится матч 27-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "Уфой". Начало игры - в 16.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.