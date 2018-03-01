Перед матчем "Арсенал" – "Ахмат" болельщиков угостят горячим чаем

Болельщиков перед матчем 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Ахматом" угостят бесплатным горячим чаем, сообщает официальный сайт тульской команды. Для фанатов также будет организована фан-зона, где проведут мини-матч.
Встреча "Арсенал" – "Ахмат" состоится 4 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Фан-зона и бесплатный чай! Друзья, ждем вас в воскресенье на матче 21 тура @rfpl @pfc_arsenal vs @akhmatgrozny https://t.co/hdDHkQKzmh pic.twitter.com/OLsHuYsZnM– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 1 марта 2018 г.
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/fan-zona-i-besplatnyy-chay/
osshulgin
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17:00
Millwall82
Чай "Ахмат" спонсор сего матча)
16:21
Serenky25
А пряниками?
14:19