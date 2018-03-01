Перед матчем "Арсенал" – "Ахмат" болельщиков угостят горячим чаем

Болельщиков перед матчем 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Ахматом" угостят бесплатным горячим чаем, сообщает официальный сайт тульской команды. Для фанатов также будет организована фан-зона, где проведут мини-матч.

Встреча "Арсенал" – "Ахмат" состоится 4 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.