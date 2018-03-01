14:13 | Футбол — РФПЛ

Перед матчем "Арсенал" – "Ахмат" болельщиков угостят горячим чаем

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Болельщиков перед матчем 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Ахматом" угостят бесплатным горячим чаем, сообщает официальный сайт тульской команды. Для фанатов также будет организована фан-зона, где проведут мини-матч.

Встреча "Арсенал" – "Ахмат" состоится 4 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/fan-zona-i-besplatnyy-chay/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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osshulgin

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17:00

Millwall82

Чай "Ахмат" спонсор сего матча)

16:21

Serenky25

А пряниками?

14:19

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