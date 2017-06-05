Перед "Локомотивом" поставлена задача выхода из группы Лиги Европы

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба, отметив, что перед командой поставлена задача. По словам руководителя, нужно выходить из группы в Лиге Европы.

– Какие задачи поставлены перед "Локо" на будущий сезон?

– Место не ниже пятого в чемпионате. И как минимум выход из группы в Лиге Европы. При этом совдир принял решение, что будет оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально. То есть раз в три месяца.

– Иными словами, оргвыводы могут быть приняты уже осенью?

– Я этого не говорил. Повторяю, совдир будет оценивать выполнение задач ежеквартально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)