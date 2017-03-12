19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Перед игрой с "Тереком" футболисты "Ростова" поддержали Граната

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Перед стартом игры 19-го тура чемпионата России "Ростов""Терек" футболисты донского клуба вышли на поле в футболках, на которых было написано "Грани, мы с тобой". Таким образом команда поддержала защитника Владимира Граната, который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) получил перелом ключицы со смещением и выбыл до конца сезона.

Отметим, что несмотря на повреждение, Гранат был включен в заявку "Ростова" на игру с "Тереком".

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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genas

выздоравливай парень... мы спартачи тоже за тебя переживаем...

19:13

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