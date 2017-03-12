Перед игрой с "Тереком" футболисты "Ростова" поддержали Граната

Перед стартом игры 19-го тура чемпионата России "Ростов" – "Терек" футболисты донского клуба вышли на поле в футболках, на которых было написано "Грани, мы с тобой". Таким образом команда поддержала защитника Владимира Граната, который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) получил перелом ключицы со смещением и выбыл до конца сезона.

Отметим, что несмотря на повреждение, Гранат был включен в заявку "Ростова" на игру с "Тереком".

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"