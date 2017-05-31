Перед "Анжи" поставлена задача выхода в еврокубки

Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили отметил, что перед командой на следующий сезон поставлена задача попадания в еврокубки. По его словам, для этого будет првоведена серьезная работа в межсезонье.

– "Анжи" — клуб с очень богатой историей, – приводят "Известия" слова Кавазашвили. — Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки. Уверен, в межсезонье будет проделана серьезная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне.