17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Перед "Анжи" поставлена задача сохранить место в премьер-лиге

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Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев отметил, что перед клубом  стоит задача сохранить место в премьер-лиге. Также, по его словам, команда должна показывать красивую игру. "Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

- У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона, - цитирует ТАСС Абдулаева. - Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3982980

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