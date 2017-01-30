Перед "Анжи" поставлена задача сохранить место в премьер-лиге

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев отметил, что перед клубом стоит задача сохранить место в премьер-лиге. Также, по его словам, команда должна показывать красивую игру. "Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

- У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона, - цитирует ТАСС Абдулаева. - Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ.