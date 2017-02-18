Пьер ван Хоэйдонк: "Промес способен вывести "Спартак" на новый уровень"

Бывший нападающий сборной Голландии Пьер ван Хоэйдонк считает, что вингер Квинси Промес способен вывести "Спартак" на новый уровень. 25-летний голландец имеет контракт с красно-белыми до 2021 года. На данный момент он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

- Промес наслаждается своим пребыванием в России, - цитирует "Р-Спорт" ван Хоэйдонка. - Именно своей игрой в чемпионате России Промес заслужил вызов в сборную. Я знаю, что главный тренер ценит его, болельщики его любят - он веселый, непосредственный парень. Думаю, он способен выйти на новый уровень, выступая в России, а также вывести на новый уровень "Спартак". Таким образом, это будет хорошо и для игрока, и для клуба.

Квинси играет замечательно. Конечно, у нас не так много информации о российском чемпионате, но, судя по тому, что Промес продлил свой контракт, у него нет никаких проблем. Он счастлив в России, а я знаю многих, кто, подписав с российскими клубами пятилетний контракт, не продлевал его, а порой даже уезжал раньше.