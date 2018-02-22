Пьер-Паоло Мариани: "Пока не знаю, когда Васин приедет на обследование"

Профессор Пьер-Паоло Мариани рассказал корреспонденту "СЭ" о предстоящем визите защитника ЦСКА Виктора Васина в Италию относительно его повреждения.

– Я осматривал Васина раньше, – заявил Мариани. – Слышал, что у него новая травма, и что он к нам собирается. Чтобы понять, что с ним, надо его увидеть. Пока не знаю, когда он нас посетит, ведь ему еще нужно получить визу. Его визит пока не занесен в расписание нашей клиники. Это наверняка решится в ближайшие дни.