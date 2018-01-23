Пьер-Паоло Мариани: "Надеюсь, Джикия сыграет на ЧМ-2018. Уже вечером он пойдет в спортзал"

Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикию в римской клинике "Вилла Стюарт", рассказал корреспонденту "СЭ" о состоянии футболиста и сроках восстановления. По словам доктора, игрок обороны чувствует себя хорошо.
Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления при такой травме - пять-шесть месяцев, из-за чего он, с большой долей вероятности, пропустит ЧМ-2018.
- Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава, – сказал доктор Мариани. – Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.
- Как он себя чувствует?
- Хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.
- Дадите прогноз по срокам восстановления?
- Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников "Спартака". К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии
АРИ-100-ТЕЛЬ
Джин_SM(v3) Не, это из области фантастики уже... Серёга, ну и медицина тоже не стоит на месте.
18:30
ole72
Жёсткая методика у профессора - с операц.стола сразу в спортзал
18:25
Platinum1991
Желаем Георгию восстановиться и залечить травму, чтобы с новыми силами успешно играть за клуб и за сборную! Торопиться не надо! Это время восстановления пойдёт Георгию на пользу! Пусть теперь Георгий штудирует теорию успешной игры в футбол и разбирает все свои ошибки, которые он допускал в игре, чтобы их больше не повторять! Время есть и его надо использовать с пользой для дела клуба и сборной!
18:05
Джин_SM(v3)
Не, это из области фантастики уже...
18:01