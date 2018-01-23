Пьер-Паоло Мариани: "Надеюсь, Джикия сыграет на ЧМ-2018. Уже вечером он пойдет в спортзал"

Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикию в римской клинике "Вилла Стюарт", рассказал корреспонденту "СЭ" о состоянии футболиста и сроках восстановления. По словам доктора, игрок обороны чувствует себя хорошо.

Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления при такой травме - пять-шесть месяцев, из-за чего он, с большой долей вероятности, пропустит ЧМ-2018.

- Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава, – сказал доктор Мариани. – Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.

- Как он себя чувствует?

- Хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.

- Дадите прогноз по срокам восстановления?

- Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников "Спартака". К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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