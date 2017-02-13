Пепе Рейна: "Я не могу проиграть матч с "Реалом"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна заявил, что клуб всерьез настроен побороться за победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первая встреча состоится в Мадриде 15 февраля.

- Я не могу проиграть этот матч, - цитирует La Gazzetta dello Sport Рейну. - "Наполи" должен выйти на матч без каких-либо комплексов. Наш нынешний состав может добиться результата в матче с любым соперником. Главное - верить в себя и в то, что мы можем выиграть. Нет ни единой причины бояться. Если "Наполи" проиграет, то проиграет победителю Лиги чемпионов. Ничего страшного не случится. Если же мы победим, это будет сенсация.

Отметим, что Рейна является воспитанником принципиального соперника "Реала" - "Барселоны".