Пенальти в ворота "Рубина" назначен верно

На 15-й минуте матча чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин. В штрафной казанской команды Сонг совершил фол по неосторожности, сбив Жиркова, и был наказан 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Рубин"