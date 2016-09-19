19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пенальти в ворота "Рубина" назначен верно

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На 15-й минуте матча чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин. В штрафной казанской команды Сонг совершил фол по неосторожности, сбив Жиркова, и был наказан 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Бжи все матчи будут покупать или через один?

20:08

Vitalvass

Если бы он такой не поставил, судью можно было бы дисквалифицровать пожизненно

20:06

zema1905

Смольников упырь.

20:04

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