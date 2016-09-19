Пенальти в ворота "Рубина" назначен верно

На 15-й минуте матча чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин. В штрафной казанской команды Сонг совершил фол по неосторожности, сбив Жиркова, и был наказан 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
На 15-й минуте матча чемпионата России "Зенит" – "Рубин" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин. В штрафной казанской команды Сонг совершил фол по неосторожности, сбив Жиркова, и был наказан 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
баламошка
Бжи все матчи будут покупать или через один?
20:08
Vitalvass
Если бы он такой не поставил, судью можно было бы дисквалифицровать пожизненно
20:06
zema1905
Смольников упырь.
20:04