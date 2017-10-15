Пенальти в ворота "Рубина". Гранат и Джанаев не позволили "Ростову" забить

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев отбил пенальти в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против "Ростова". Голкипер не позволил отличиться полузащитнику дончан Жану Маеру.
11-метровый был назначен за игру рукой в своей штрафной защитника Владимира Граната. Футболист пытался в подкате встать на пути удара Элдора Шомуродова в быстрой атаке хозяев и, по мнению судей, нарушил правила. Рубиновцы пытались переубедить главного арбитра Алексея Еськова и его ассистента, но рефери после дополнительной консультации не изменили своего решения.
Эпизод произошел в концовке первого тайма. После его завершения счет не был открыт - 0:0.
Сейв С. Джанаева @fcrk (незабитый пенальти Жан Майер 45' @rostovfc)#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #РостовРубин 0:0 pic.twitter.com/fddDXp6w8Z– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
Platinum1991
СТОПУДОВЫЙ пеналь! Стопудовый! Арбитр Еськов ПРАВИЛЬНО назначил! Это игра руками, хотя и неосознанная! Если бы не игра руками, то мяч Рубин пропустил бы и Джанаев не смог бы выручить! Для примера, так руками играл Комбаров в прошлом сезоне, но Егоров не поставил 1000000% пеналь в ворота Спартака и тогда Будогосский скандал ЗАМЯЛ и Егорова ОТМАЗАЛИ, а стрелочником НАЗНАЧИЛИ Сельдякова! С другой стороны, хорошо, что Гранат сыграл руками, и благодаря этому, Ростов не забил с игры, а затем, Джанаев выручил - отразил пенальти и не позволил забить гол в ворота Рубина. Джанаев МОЛОДЕЦ! Отражал по движению бьющего и не ГАДАЛ, а мастерски, в одно мгновение, определил направление удара и КЛАССНО отразил его! Да и игрок Ростова пробил СЛАБО, но всё равно, в отражении ПЕНАЛЯ очень большая заслуга Джанаева! Гранат и Джанаев - оба МОЛОДЦЫ. Они не позволили Ростову забить гол Рубину!!!
17:41
coxo
у ростова нет напов,вот и пенальти бить некому
17:26