Пенальти в ворота "Рубина". Гранат и Джанаев не позволили "Ростову" забить

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев отбил пенальти в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против "Ростова". Голкипер не позволил отличиться полузащитнику дончан Жану Маеру.

11-метровый был назначен за игру рукой в своей штрафной защитника Владимира Граната. Футболист пытался в подкате встать на пути удара Элдора Шомуродова в быстрой атаке хозяев и, по мнению судей, нарушил правила. Рубиновцы пытались переубедить главного арбитра Алексея Еськова и его ассистента, но рефери после дополнительной консультации не изменили своего решения.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. После его завершения счет не был открыт - 0:0.

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"