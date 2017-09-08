Педро Роша: "Я перешел в "Спартак", а у Луана не срослось"

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что на базе "Гремиу" он жил в одной комнате с Луаном, которым изначально интересовались красно-белые.

– Вы играли в команде с Луаном, который тоже должен был перейти в "Спартак". Общались с ним по поводу переезда в Россию? Почему он не захотел приезжать к нам в страну?

– Да, общались. Более того, мы жили с ним на базе в одной комнате. И когда пошли разговоры о нашем переходе, общались с ним. В СМИ много обсуждалось. Но так получилось, что я перешел на флажке в "Спартак", а у Луана не срослось – не знаю, по каким причинам.

– Пашалич перед переездом в Россию советовался с Плетикосой. А вы с кем?

– Буквально пару слов удалось выжать у Ромулу и Алекса. Не потому что они не хотели говорить, а просто переезд случился слишком быстро. Сам старался найти что-то в интернете, но обстоятельно поговорить ни с кем не удалось – не успел. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.​