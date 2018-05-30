Педро Роша: "Я адаптировался к России"

Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что постепенно адаптировался к российским условиям. Он предположил, что второй сезон в премьер-лиге сложится для него более удачно.

– Это был мой первый сезон в европейском футболе, тем более, в России, где очень холодно. Я постепенно адаптировался, – цитирует gazetaonline 23-летнего бразильца. – Я был рад, что ко мне отнеслись с теплотой. Надеюсь, что второй сезон сложится для меня гораздо лучше, что у меня будет больше игрового времени. Я хочу показать свой футбол.

В минувшем сезоне Роша провел за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.