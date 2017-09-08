Педро Роша: "Выступать за Россию, как Мариу Фернандес? Молодой я еще, чтобы думать об этом"

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что все встретился с защитником ЦСКА Мариу Фернандесом, который рассказал много хорошего про российский футбол и Москву.

– Мариу Фернандес, тоже бывший игрок "Гремиу", в России уже много лет и дебютировал недавно за сборную нашей страны. А вы готовы представить, что когда-нибудь тоже станете "русским" и повторите его путь?

– Я в курсе про Мариу. Правда, он в "Гремиу" играл до меня, мы с ним там не пересекались. Но в Москве мы уже встретились, он мне много хорошего рассказал про российский футбол и город. Надеюсь, повторю его путь в том плане, что адаптируюсь, и ваша страна станет моей второй родиной.

– А можете представить, что будете играть за российскую сборную?

– Молодой я еще, чтобы думать об этом. Думаю, каждый бразилец мечтает защищать. прежде всего, цвета своей страны. Мариу же здесь уже очень много времени, его жизнь сложилась таким образом. А мне думать по поводу таких вещей нужно будет позже.

– Собираетесь учить русский? У бразильцев обычно проблемы с этим.

– Конечно же, хочу это сделать. Понимаю, что русский – сложный язык, но приложу все усилия. А заодно планирую подтянуть английский, чтобы было легче общаться с партнерами на поле.

– Давайте заключим пари, – сказал директор "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. – На 10 тысяч евро – вы учите португальский, а он – русский. Кто быстрее?

– Я согласен! – улыбнулся Педро Роша

– Что-то уже можете сказать на русском?

– Спасибо! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.​