Педро Роша: "Во второй половине сезона будем выкладываться за Джикию"

Нападающий "Спартака" Педро Роша поддержал партнера по команде Георгия Джикию, который получил травму в контрольном матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1). У игрока обороны красно-белых и сборной России был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Таким образом, он рискует пропустить домашний чемпионат мира.

- Он является важной частью нашей команды, - цитирует ТАСС Рошу. - Во второй половине сезона мы будем выкладываться на поле в том числе и за него. Надеюсь, он вернется на поле как можно быстрее, он очень хороший футболист и партнер по команде.

Напомним, в первой половине сезона Джикия принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 1 мяч и получив 8 желтых карточек.

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