Педро Роша сделал хет-трик в двусторонке "Спартака"

"Спартак" провел двусторонний матч на сборах в Дубае, сообщает официальный сайт клуба. 12 декабря красно-белые провели две тренировки, каждой из которых предшествовало теоретическое занятие. Двусторонка состоялась под вечер, участия в ней не приняли Павел Маслов и Роман Зобнин, которые работали индивидуально с тренером по физподготовке.

В матче из двух таймов по 15 минут "красные" обыграли "желтых" со счетом 3:1. За "красных" хет-трик оформил Педро Роша. Единственный мяч "желтых" забил Георгий Мелкадзе.