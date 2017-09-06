Педро Роша: "Счастлив и мотивирован в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Педро Роша отметил, что счастлив и мотивирован в новой команде. Сегодня 22-летний бразилец провел первую тренировку в составе красно-белых.
"Верен богу, счастлив и мотивирован. Еще одна мечта мальчика становится реальностью. Теперь это все – "Спартак", – написал в Инстаграме Роша.
Накануне форвард побывал на "Открытие Арене", куда отправился из аэропорта после 40-часового перелета.
Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Контракт бразильца со "Спартаком" рассчитан на четыре года.
otradny
Добро пожаловать,Педро!
16:35
эдпитер
только и новостей последнюю неделю, что об этом Роше. Каждый день по две "новости" на первой полосе. Про середнячка Неймара и вшивый ПСЖ меньше писали, чем про переход суперзвезды Роши в суперклуб Спам. Самим -то еще не надоело?)))) Хреново, когда нет достойных новостей, приходиться по 10 раз обсасывать одну и ту же новостишку.
16:17
crazysun78
налетай, немытые.. )
16:12