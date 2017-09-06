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16:05 | Футбол — РФПЛ

Педро Роша: "Счастлив и мотивирован в "Спартаке"

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Нападающий "Спартака" Педро Роша отметил, что счастлив и мотивирован в новой команде. Сегодня 22-летний бразилец провел первую тренировку в составе красно-белых.

"Верен богу, счастлив и мотивирован. Еще одна мечта мальчика становится реальностью. Теперь это все – "Спартак", – написал в Инстаграме Роша.

Накануне форвард побывал на "Открытие Арене", куда отправился из аэропорта после 40-часового перелета.

Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Контракт бразильца со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

Кого Педро Роша вытеснит из состава "Спартака"?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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otradny

Добро пожаловать,Педро!

16:35

эдпитер

только и новостей последнюю неделю, что об этом Роше. Каждый день по две "новости" на первой полосе. Про середнячка Неймара и вшивый ПСЖ меньше писали, чем про переход суперзвезды Роши в суперклуб Спам. Самим -то еще не надоело?)))) Хреново, когда нет достойных новостей, приходиться по 10 раз обсасывать одну и ту же новостишку.

16:17

crazysun78

налетай, немытые.. )

16:12