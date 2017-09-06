Педро Роша: "Счастлив и мотивирован в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Педро Роша отметил, что счастлив и мотивирован в новой команде. Сегодня 22-летний бразилец провел первую тренировку в составе красно-белых.

"Верен богу, счастлив и мотивирован. Еще одна мечта мальчика становится реальностью. Теперь это все – "Спартак", – написал в Инстаграме Роша.

Накануне форвард побывал на "Открытие Арене", куда отправился из аэропорта после 40-часового перелета.

Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Контракт бразильца со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

Кого Педро Роша вытеснит из состава "Спартака"?