Педро Роша: "Счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский"

Нападающий "Спартака" Педро Роша отметил, что нечасто принимает решения так быстро, как сделал это в случае с переходом в московский клуб. Бразилец подчеркнул, что не жалеет об этом.

– Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе, – цитирует официальный сайт "Спартака" Рошу. – Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: "Тобой интересуется “Спартак”". Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.

Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, – переговорить с родителями. Выслушал все "за" и "против". "За" перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: "Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть". Мне было очень интересно попробовать себя в "Спартаке". Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист.